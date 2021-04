SC Cambuur speelt mogelijk kampioensduel in stadion van AZ

Het duel Jong AZ - SC Cambuur is verplaatst naar het grote stadion van AZ in Alkmaar. De mogelijke kampioenswedstrijd van 23 april zou gespeeld worden op het trainingscomplex van de Noord-Hollandse club in Wormerveer, maar toch wordt nu uitgeweken naar Alkmaar. Het echte stadion van AZ is een betere accommodatie. Normaal gesproken worden alle wedstrijden van de Jong AZ-ploeg op het trainingsveld in Wormerveer gespeeld. Cambuur kan in het duel kampioen worden.