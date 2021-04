Statenfractie FNP kritisch over zonneparkplan FNP-wethouder Waadhoeke: "Project kansloos"

"We hebben in de gemeente Waadhoeke dezelfde zorgen over het landschap als ze in Provinciale Staten hebben", zegt Dijkstra. "Daarover verschillen we niet van mening. Maar misschien wel over de wijze van inpassen."

Volgens Dijkstra is de afmeting van 800 hectare een eigen leven gaan leiden. "We wilden aangeven dat je op een enorme oppervlakte komt, als je kijkt naar de stroombehoefte en als je ziet wat de zonnepanelen opleveren. De cijfers blijven hangen, maar ons doel is dat er nieuwe methodes komen en nieuwe dingen worden uitgevonden. Alles wat voordeel oplevert, kun je bij de plannen toepassen."

'Heel buitensporig'

De fracties van CDA, VVD, 50Plus én Dijkstra zijn eigen FNP in Provinciale Staten hebben schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Sietske Poepjes. Als het met nieuwe technieken minder dan 800 hectare groot kan worden, dan is dat fijn, zegt FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol, maar de provincie heeft wel kaders gesteld. "We hebben een opdracht in de energietransitie, maar we moeten het in Fryslân wel samen doen. De kaders voor bijvoorbeeld een maximum aantal hectare of aantal molens zijn er ook om ons landschap te beschermen. Dus ja, we moeten onze verantwoordelijkheid pakken, maar dit is wel heel buitensporig."