Provinciale politiek verbijsterd over plannen Waadhoeke voor groot energiepark

De gemeente heeft de plannen in een online informatiebijeenkomst voorgelegd aan de burgers en om ideeën gevraagd. De Statenfracties van FNP, CDA, VVD en 50Plus hebben schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

De Statenfractie van de FNP vindt het onbegrijpelijk dat er zo'n groot gebied wordt ingericht voor energieopwekking. Het gaat volgens de fractie dwars in tegen het provinciale beleid dat wildgroei van dit soort parken moet tegengaan vanwege het behoud van het landschap.

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: "Het is maar goed dat de provincie kaders heeft gesteld, want anders blijft er niets over van ons mooie landschap. Om onrust in de regio te voorkomen kunnen we de inwoners van regio voorlopig geruststellen: het ruimtelijk beleid van de provincie zal altijd leidend zijn."