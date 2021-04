Jeugdzorg in Fryslân op de schop: minder aanbieders en uitgekleed takenpakket

Er moeten uiteindelijk minder aanbieders overblijven. Nu zijn dat er zo'n 300, maar als het aan de gemeenten ligt, blijft daar maar de helft van over. Kinderen die nu therapie krijgen bij een van de aanbieders van wie afscheid wordt genomen, kunnen die afmaken, zegt Tjeerdema. "We moeten zien welk aanbod we nodig hebben om onze wettelijke taken uit te voeren van de Jeugdwet, Als een kind dan is geholpen bij speltherapie, kan dat bij een van de aangewezen aanbieders."

Langere contracten

Tjeerdema wil ook langere contracten afsluiten. Die moeten voortaan vier jaar lang lopen. Als het bevalt, kan dat met nog eens vier jaar worden verlengd. Voldoet een aanbieder niet en kan die niet voldoen aan de eisen, dan kunnen gemeenten vervolgens ook boetes opleggen.