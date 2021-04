Friese rijscholen dubbel over adviesrapport: rijlessen kunnen duurder worden

Rijschoolhouder Ettie Isodora uit Sneek herkent het beeld van grootschalige misstanden niet in die mate. "Ik denk dat de autorijlessen van de meeste rijscholen goed genoeg zijn. Het rapport dat aan de minister aangeboden is door Emile Roemer is een onderzoek naar hoe de rijschoolbranche alles zou kunnen verbeteren. Roemer vindt dat het vak meer gewaardeerd moet worden, dat vinden wij ook. Hij wil onderzoeken of een mbo-opleiding een oplossing is om de kwaliteit te verbeteren."

Verantwoordelijkheid CBR

Isodora wijst ook op de verantwoordelijkheid van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). "Er zijn zo'n 6.600 rijscholen, waarvan 1.500 niet goed presteren. Het CBR kan in het systeem zien welke rijscholen lage percentages hebben en geen examens afnemen. Daar kunnen ze in principe de overeenkomst mee opzeggen. Met misstanden bedoelen ze examenfraude, slecht lesgevende instructeurs en financieel wanbeleid. Iedereen is het er wel over eens dat dit moet veranderen. Maar daar kunnen het CBR en IBKI ook veel aan bijdragen." Het IBKI is het instituut voor examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche.