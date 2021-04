Vorst zorgt voor zenuwen bij fruitkwekers, maar nog niet voor schade

Het is een witte wereld dinsdagochtend vroeg bij wijnboer De Heidepleats in Sint Nicolaasga. De wijnstruiken laten de eerste tekenen zien van een nieuw druivenseizoen, maar de knoppen zijn nog lang niet in bloei. Een geluk, want hierdoor kan de vorst van de afgelopen dagen nog niet al te veel schade veroorzaken. De planten kunnen over het algemeen goed over deze vorst, vertelt Jântsje Koopmans. Toch wordt ze 's ochtends wel met wat zenuwen wakker, en kijkt ze eerst even uit het raam voor de stand van zaken met de vorst.

Knoppen nog niet uit

De fruitkwekers in Fryslân hebben geluk dat de lente tot nu toe redelijk koud verloopt. Behalve van enkele mooie lentedagen, of misschien zelfs zomerdagen, blijft de temperatuur redelijk laag. Dit heeft ervoor gezorgd dat de knoppen in de diverse fruitbomen nog niet zijn uitgekomen. Was deze vorst een paar weken later geweest, dan hadden de planten zeker schade opgelopen.

Bij de bessenkweker in Burgum hetzelfde verhaal. Ook hier zijn de planten gelukkig nog niet in volle bloei. Ze houden de boel goed in de gaten, want een goede nacht vorst over de bloeiende bessenstruiken kan een flinke domper worden voor het seizoen.

IJsheiligen

De kwekers houden zelfs over het algemeen rekening met ijsheiligen als laatste dagen waarop er nog echte vorst kan komen. Maar ze hopen natuurlijk ook op een mooie lenen en een nog betere zomer.