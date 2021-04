Friese Preventieaanpak krijgt rijksgeld om gezondheidsproblemen te bestrijden

Het ministerie stelt tot 2024 een bedrag van bijna 690.000 euro beschikbaar voor de Friese Preventieaanpak. Volgens Margreet de Graaf van GGD Fryslân is er echter nog veel meer geld nodig. "Al met al is het een soort van smeerolie. Er gaat heel veel geld om in al die preventieve aanpakken en het levert niet altijd veel op. Op die grote hoeveelheid geld is dit niet veel."

Dezelfde kant op

Binnen de Friese Preventieaanpak wordt gekeken naar alle fasen in het leven en naar factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welzijn van de mens. De Graaf zegt dat er al veel op dat gebied gebeurt. "Er zijn in Fryslân veel organisaties die graag willen meewerken aan de gezondheid van de mensen. Wij denken ook dat mensen zelf ook gezond willen zijn en dat het beleid van de gemeenten daar op gericht is, maar het is niet altijd dezelfde kant op."

Met de subsidie moet daar nu verandering in komen. "Als het allemaal dezelfde kant op wijst, wordt het nog effectiever", zegt De Graaf. Het geld wordt verdeeld onder alle partijen die met de preventie bezig zijn. Het gaat in totaal om zo'n vijftig instanties. Het is nog niet bekend hoe het geld zal worden verdeeld.