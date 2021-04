Sporen van de Leeuwarder luchtoorlog: van toeristengids tot monument

Tuinhout vertelt dat de luchtoorlog grote gevolgen had voor het leven van de Leeuwarders. "Bij de stad lag het Duitse vliegveld De Fliegerhorst en dat lag geregeld onder vuur van de geallieerden. Het gevaar van bombardementen was altijd aanwezig. Veel Leeuwarders hebben wel eens onder de trap of in de kelder geschuild vanwege dat luchtgevaar."

Drama in de Spoorstraat

Op acht locaties in de stad kwamen bommen naar beneden waarbij soms slachtoffers vielen. Het waren bommen van Engelsen die het Duitse vliegveld wilde raken of de bommen bij luchtgevechten als ballast dumpten. Dat gebeurde voor het eerst op 20 januari 1942 in de wijk bij de Spoorstraat. Daarbij vielen vier slachtoffers.