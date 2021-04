Daklozenopvang Zienn in noordelijke samenwerking verder als: 'Wender'

De daklozenopvang Zienn gaat verder onder de nieuwe naam Wender. Zienn is onder meer bekend van de nachtopvang in Leeuwarden. De organisatie werkte al vijf jaar samen met Het Kopland, de opvangorganisatie die grotendeels actief was in Groningen en Drenthe. De besturen fuseerden drie jaar geleden al, maar nu is er dus ook een gemeenschappelijke naam. Bij Wender werken in totaal zo'n 650 medewerkers, die hulp bieden aan zo'n 2.800 cliënten per jaar.