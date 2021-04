VIDEO: Publiek laat zich graag testen voor optreden Ellen ten Damme

Bij de ingang van De Harmonie loopt iedereen met zijn telefoon in zijn hand. Bezoekers moeten bij binnenkomst een negatieve testuitslag laten zien op een speciale app. Daar was zo nu en dan wat onduidelijkheid over, een leerpunt in deze proef, zo laat de organisatie weten.

Mensen krijgen de testuitslag via de mail met hierbij een speciale code. Deze code moet daarna weer worden ingevoerd in een speciale app: de CoronaCheck-app. En hier staat dan een barcode in die De Harmonie kan scannen.

"Ik heb het ervoor over"

Bezoekers moeten er dus iets voor over hebben om bij het optreden van Ellen ten Damme te kunnen zien. "De voorbereidingen hebben al met al langer geduurd dan het hele optreden zelf", zo laat een bezoeker weten. "Maar het was prachtig, ik heb het er graag voor over."

Maar als dit in de toekomst iedere keer moet als je ergens heen wil, dan ziet niet iedereen dat zitten. "Het is wel veel gedoe, ik zou dan wel minder vaak gaan."

"Dit is mijn wereld"

Ook voor zangeres Ellen ten Damme was het een bijzondere avond. Ze heeft meer dan een halfjaar niet meer live op het podium gestaan. "Ik vind het heel leuk om weer met de band muziek te maken voor publiek. Dit is mijn wereld, mijn beroep. Het is heel gek dat je dit heel lang niet hebt mogen uitoefenen."