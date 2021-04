Niet alle scholen blij met zelftests: "Dit is paniekvoetbal"

Coronazelftests, die zijn vanaf volgende week beschikbaar voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kabinet wil vanaf 3 mei de zelftests ook beschikbaar maken voor medewerkers in de kinderopvang. Dat is nergens voor nodig, zegt onderwijskoepel voor basisonderwijs Nije Gaast. Zij zetten hun vraagtekens bij de zelftest. "Ik zie de toegevoegde waarde niet", zegt Rika Tulner van de koepel.