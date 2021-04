In golfkarretjes naar de priklocatie: vaccinatielocatie in Dokkum geopend

In Dokkum krijgen eerst 380 tot 500 mensen per dag hun corona-inenting. Als er meer vaccin beschikbaar komt, gaat dit richting de 900 prikken per dag. Maar dat aantal zal de komende weken nog niet worden gehaald.

"Dat is het enige waar wij nu nog op wachten", vertelt Nils van Mourik van de GGD. "Wij kunnen iedereen wel prikken en wij hebben genoeg mensen in dienst. Ik zou zeggen: laat het vaccin maar komen." Van Mourik verwacht dat er over drie of vier weken meer vaccin beschikbaar komt voor de locatie in Dokkum.

Golfkarretjes

Bijzonder voor de locatie in Dokkum is het feit dat er twee golfkarretjes rondrijden. Dat heeft ermee te maken dat de parkeerplaatsen wat verder van De Trimmer liggen. Mensen die slechter ter been zijn, worden zo toch vlak voor de ingang afgezet. "Dat is een mooie, luxe voorziening, maar wel nodig. Want mensen moeten hier anders toch een eindje lopen", aldus de GGD.

Het is de bedoeling dat de vaccinatielocatie in Dokkum de komende maanden geopend blijft, totdat de situatie met het coronavirus onder controle is.