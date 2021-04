Ethisch hacker over openbare camera's: "Kijkt zo de kamer van een 6-jarige in"

"Het probleem is natuurlijk niet nieuw", zo zegt veiligheidsdeskundige Henk van der Ee van de Cyber Campus in Leeuwarden. "En de meeste mensen weten ook best dat het een probleem is, maar toch vergeten ze het al snel weer. Vooral als we een camera kopen, dan kijken mensen vooral naar de prijs en niet naar wat de best beveiligde optie is. En mensen vergeten dat ze die beveiliging ook regelmatig moeten updaten."

"Topje van de ijsberg"

De website waar de hacker gebruik van maakt, is openbaar, maar is eigenlijk maar een klein onderdeel van het probleem. "Het is maar het topje van de ijsberg", zegt Van der Ee. "Hackers kunnen bijvoorbeeld ook de printer die vastzit aan het thuisnetwerk makkelijk gebruiken om in de computer van mensen in te breken." Volgens Van der Ee is het dan ook heel belangrijk dat mensen eens in de zoveel tijd hun eigen beveiliging bij langsgaan en wachtwoorden veranderen.

De ethisch hacker laat weten dat ze hoopt dat de ouders van het meisje in Franeker zich herkennen in het verhaal en actie ondernemen. "Je kijkt zo naar het bed van het kind. De camera hangt zo te zien naast een kast, want verder zie je niet veel van de kamer." Als haar oproep via de media niks oplevert, dan zal ze haar zoektocht moeten doorzetten via sociale media.