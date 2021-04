NDC mediagroep schrapt 100 banen, klap voor Friesch Dagblad en advertentieafdeling

Volgens algemeen directeur Koos Boot van de NDC mediagroep wordt er verlies gedraaid op de advertentieafdeling en bij het FD. Zo kost het binnenhalen van kleine advertenties meer dan dat ze opbrengen. Ook op andere afdelingen worden er mensen ontslagen. De LC, en ook het Dagblad van het Noorden, zijn wel winstgevend volgens Boot."

Je ziet dat er een grote groep adverteerders is, waar we maar een paar tientjes aan verdienen. Dan is het dus duurder om iemand daar naartoe te sturen, dan dat je aan advertentie-inkomsten krijgt", legt hoofdredacteur Evert van Dijk van de NDC Mediagroep uit. "Dus we verliezen wel een beetje omzet, maar we besparen meer kosten. Dat lijkt raar, maar het is beter voor onze financiële situatie."