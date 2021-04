Meer dan 2.700 Friese coronabekeuringen: check hier jouw gemeente

De politie heeft in een jaar tijd 2.725 coronaboetes uitgeschreven in Fryslân, zo heeft de politie zelf bekendgemaakt. Landelijk zijn er bijna 113.000 bekeuringen uitgedeeld. Het grootste deel van die boetes is vanwege het schenden van de avondklok, zo'n 64 procent. De meeste Friese bekeuringen werden in Leeuwarden gegeven, dat waren er 925. De minste bekeuringen waren op Schiermonnikoog, dat waren er slechts 3.