'Friese projectenmachine' moet meer subsidie uit Brussel halen

"Het geld ligt klaar"

De Rouwe wijst erop dat er in Europa de komende jaren 'miljarden' klaarliggen voor beleidsdoelen als de Green Deal, CO2-reductie en circulaire economie. Hij heeft hier ook al contact over gehad met Diederik Samsom, de rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans. "Dat geld ligt klaar, maar - en dat is het grote knelpunt - je moet wel projecten schrijven."

De Friese Projecten Machine wil dit de komende jaren structureel aanpakken door bedrijven en organisaties die daar belang bij hebben consequent voor te lichten over nieuwe subsidieoproepen die er aankomen, met daarbij het aanbod om te helpen bij het verzorgen van de aanvraag.

De Rouwe denkt dat Fryslân veel meer aanvragen kan doen op het gebied van circulaire economie. "Dat is een kans voor Fryslân. Als we de ambitie op papier zetten, aanvragen en lobbyen, dan komt het geld natuurlijk wel. Het geld ligt op de plank. Het enige dat wij moeten doen, is aanvragen."