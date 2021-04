Zorgen over tekort aan horecapersoneel na coronacrisis

De verwachting was dat de terrassen op 21 april weer zouden opengaan, maar dat besluit wordt uitgesteld tot 28 april. Dat de opening van de terrassen nog even op zich laat wachten, vindt Poldervaart nu geen grote ramp, omdat het weer buiten zitten met een biertje nog niet zo aantrekkelijk maakt. "Het is zo'n 10 tot 12 graden nu buiten in Fryslân. Beneden de rivieren is het al wat warmer."

Daarnaast is Poldervaart zijn restaurant meer gericht op eten en minder op een drankje op het terras. "Ik denk dat we met streetfoodgerechtjes gaan werken, zodat we toch een 'uitetenbeleving' op het terras kunnen creëren."

Overleven

De afgelopen maanden voelden voor Poldervaart voornamelijk als overleven. "Je hebt vet nodig op je botten. Je wordt wel ondersteund met vergoedingen, maar daarmee lukt het niet. Maar er zijn genoeg gezinnen nu het ook zwaar hebben." Hij legt ook de vergelijking met eerdere jaren, waarin de situatie penibeler was: "2011 en 2019 waren nog veel zwaarder, want toen liep de omzet flink terug door recessie. Toen kon je niet je handje ophouden."

Dat er toen minder geld in het laatje kwam, ging ten koste van het personeel. "Dat werd ontslagen." Dat is nu wel anders. "Nu heb ik al mijn mensen nog in dienst." Die mensen heeft Poldervaart ook hard nodig, op welke datum de horeca ook wordt geopend. "Ik ben blij dat die mensen hebben gezegd dat ze bij het bedrijf blijven."

Tekort aan horecapersoneel

Dat is echter niet overal het geval, ziet de Harlinger restauranthouder. Hij maakt zich zorgen over een groot personeelstekort in de horeca als die straks weer volledig opengaat. Veel horecapersoneel is op zoek gegaan naar ander werk toen de sector dichtging en het is nog maar de vraag of die allemaal terugkomen.

"Er was al een tekort aan horecapersoneel, maar dat wordt alleen maar groter. Er worden minder mensen opgeleid. Ik roep mensen die net klaar zijn met hun opleiding dan ook op: kom alsjeblieft in de horeca werken! Help de horeca na deze zware periode weer verder, want er komt grote drukte aan."