Buma heeft begrip voor magere versoepelingen: "Nog even de tanden op elkaar"

"We zitten in een tijd dat mensen genoeg hebben van de maatregelen en willen dat er meer open kan. Daar staat tegenover dat het virus op dit moment nog om zich heen slaat en de zorg het nauwelijks aankan. Het is niet anders, maar daarna kunnen we serieus naar opening toewerken", zegt de burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.

Hij ziet dat het in Fryslân nog niet de goede kant op gaat qua besmettingen. "Ik heb maandag nog contact gehad met het MCL. Afgelopen weekend was het daar nog zo goed als vol." Volgens hem is het aantal bedden geen probleem in de ziekenhuizen, maar wel het tekort aan personeel. "We moeten nu niet bij het zicht van de haven de zorg nog meer in problemen brengen."

Burgemeesters willen terrassen open

De burgemeesters van de vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, hebben meerdere keren een 'dringend appèl' gedaan op het demissionaire kabinet om de terrassen en andere buitenruimten weer te openen, omdat het lastig handhaven wordt als mensen met mooi weer straks massaal naar parken en openbare ruimten trekken. Wat hen betreft, worden die stromen mensen gereguleerd door de terrassen open te stellen.

Buma begrijpt die boodschap, maar volgens hem ligt het niet zo simpel. "Als je de terrassen opengooit, komen daar veel mensen op af die ook niet naar het park zouden gaan." Daarnaast is de burgemeester bang dat mensen massaal naar de terrassen komen, terwijl daar nog altijd maar twee mensen aan een tafeltje mogen zitten en er anderhalve meter tussen de tafeltjes moet blijven. "De handhaving voor de politie maar ook voor de horecaondernemer zelf is niet zo makkelijk."

Openingsplan

Er moet daarnaast niet alleen naar het openen de horeca worden gekeken, vindt Buma, maar ook naar andere sectoren die het nu moeilijk hebben. Daarbij moeten we volgens de Leeuwarder burgemeester het nieuwe 'openingsplan' van het kabinet aanhouden. In dat plan worden de coronamaatregelen straks in vijf stappen versoepeld, onder voorwaarde dat de coronacijfers dat toelaten. "Laten we hopen dat de terrassen dan over een week, op de 28e, wel open kunnen."