Meer doden in het Friese verkeer, ondanks corona

Corona-effect

In bijna alle provincies is het aantal verkeersdoden in 2020 lager dan het jaar ervoor, behalve in onze provincie, Zeeland en Groningen. Een 'corona-effect' is in het landelijk gemiddelde wel goed terug te zien. Vooral tijdens de eerste weken van de lockdowns was het aanmerkelijk rustiger op de Nederlandse wegen. Juist in die maanden, maart en december, is in de landelijke cijfers goed te zien dat er minder mensen omkwamen dan in dezelfde maanden in het jaar ervoor. Ook het landelijke jaartotaal is dus gedaald: van 661 naar 610.