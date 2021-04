Leeuwarden kiest voor Zalen Schaaf-plan: opwaardering Speelmanskwartier

Het college van gemeente Leeuwarden heeft ingestemd met een plan voor Zalen Schaaf in Leeuwarden. Het gaat om het idee van Ontwikkelingsmaatschappij Turfmarkt B.V. voor een opwaardering van het Speelmanskwartier. Dit plan kwam als beste uit de bus, het was de keuze van de selectiecommissie die de plannen in de prijsvraag voor het monumentale zalencentrum Zalen Schaaf in Leeuwarden heeft beoordeel.