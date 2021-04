College: opwaardering Speelmanskwartier beste Zalen Schaaf-plan

Zalen Schaaf moet op termijn verkocht worden aan een initiatiefnemer, daarvoor had de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Er deden vier inschrijvingen mee aan de prijsvraag, waarvan er drie voldeden aan de randvoorwaarden. Een selectiecommissie heeft de plannen beoordeeld en een juryrapport opgesteld. De inschrijvers mochten een online presentatie aan raadsleden en omwonenden geven. Alle inschrijvers hebben een koopvoorstel ingediend met een eigen invalshoek.

Top 3

Het plan van Ontwikkelingsmaatschappij Turfmarkt B.V. kreeg de hoogste beoordeling (7,5). Er ligt een uitgebreid verbouwingsplan met als doel Zalen Schaaf multifunctioneler te maken, zodat het breder gebruikt kan worden. Zo willen ze er een binnentuin aanleggen en moet de zaal plaats bieden aan ateliers en werkruimtes voor kleine ondernemers uit de cultuursector.

Op de tweede plek staat het plan van Bobby Veenstra van BHE Music Group, die nu tijdelijk exploitant is, in samenwerking met filmproducent Steven de Jong. In het nieuwe plan moet ruimte blijven voor muziek, maar het is ook de bedoeling dat de zaal wordt gebruikt voor langlopende musical- en theaterproducties. Dit plan kreeg een 6,5 van de jury.

Derde optie is 'Agora'. Dit plan wil van Zalen Schaaf een ontmoetingsplek maken met een culturele en maatschappelijke functie, een brede invulling dus. Het plan kreeg een zes van de jury.

Raad aan zet

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om het advies over te nemen. Als die instemt, dan wordt het winnende plan definitief vastgesteld. Daarna kan de koper de plannen verder uitwerken en een vergunning aanvragen.