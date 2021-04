Flinke botsing met drugsrijder bij Puntpaal bij Drachtstercompagnie

Bij Drachtstercompagnie heeft dinsdagavond een flink ongeluk plaatsgevonden. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Dat gebeurde naast het buurtschap Puntpaal, op de kruising van De Skieding en de Leidyk. Een auto sloeg over de kop, de bestuurder is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Er raakte niemand gewond. Een van de bestuurders is aangehouden door de politie omdat hij met drugs op achter het stuur zat.