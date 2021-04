Over een week neemt kabinet beslissing over avondklok en terrassen: voorlopig geen verruiming

Geen verruimingen dus, al mag wel de buitenschoolse opvang weer volledig open. "In het verlengde van en onder dezelfde voorwaarden als de basisscholen," zei premier Rutte.

Rutte benoemde dat het dilemma tussen de vraag voor verruimingen vanuit de gemeenschap en de alarmerende ziekenhuiscijfers zeer leeft bij het kabinet. "We hebben allemaal onze eigen coronawerkelijkheid. Het wordt lastiger en lastiger om al die werkelijkheden met elkaar te verenigen. De emoties lopen op. De beperkingen in ons dagelijks leven gaan steeds meer knellen." Daar tegenover staat het aantal mensen in de ziekenhuizen, landelijk zo'n 2.500, waarvan 800 op de intensive cares.

Het hoogtepunt van de derde coronagolf is volgens Rutte een lastig punt. "Als we over die piek heen raken durven we de risico's van verdere versoepelingen aan. Met kleine stappen in het begin, grotere stappen later."

Uitgelekte datum

Een tijdje geleden leek het erop dat die verruimingen al op 21 april gezet kon worden, maar dat wordt nu 28 april. "Het is waar dat we vorige week hoopten dat we de eerste stap al op 21 april kon worden gezet, maar het moet wel verantwoord zijn. Daarom is het ongelukkig dat die datum naar buiten lekte en een eigen leven ging leiden. Het is gewoon te vroeg, we bekijken het per week." Begrip heeft Rutte ook: "Het is ongelooflijk teleurstellend voor de mensen die op basis van de uitgelekte berichten al plannen maakten."

Openingsplan

Minister De Jonge presenteerde ook een 'openingsplan', een route naar de zomer met vijf stappen. "De eerste stap kunnen we bijna zetten, als we over de piek van de derde golf in de ziekenhuizen heen raken. Daarbij kijken we naar het dagelijkse aantal ziekenhuisopnamen," zei De Jonge.

Voor de eerste stap waarbij de maatregelen losgelaten kunnen worden, wordt er gekeken naar de avondklok, het toelaten van twee mensen bezoek, het openen van terrassen onder voorwaarden, meer mogelijkheden voor winkels en als laatste het openen van hogescholen en universiteiten onder voorwaarde en met het gebruik van zelftesten.

Als tweede stap wordt er buiten meer mogelijk. De Jonge noemt daarbij bijvoorbeeld pretparken, dierentuinen, zwembaden en sportscholen. "Wel op anderhalve meter en met een maximaal aantal mensen. En alleen als de situatie in de ziekenhuizen het toelaat." Voor de laatste stappen kan later weer een nieuwe afweging genomen worden.