Ongevaccineerde chirurg: "We voelen ons niet heel veilig meer in het ziekenhuis"

Möllers zou afgelopen zaterdag zelf worden gevaccineerd met AstraZeneca. Die afspraak ging echter, door de eerdere meldingen van bijwerkingen, niet door. "Er waren AstraZeneca-vaccins beschikbaar gesteld voor artsen en verpleegkundigen. Maar de overheid heeft besloten dat deze AstraZeneca-vaccins niet meer beschikbaar mochten worden gesteld voor mensen onder de zestig jaar. Daar val ik ook onder. Het is nu nog steeds onduidelijk wanneer ik dan een ander vaccin kan krijgen. Dat is frustrerend, want we werken al een jaar lang in de coronacrisis."

"Geef ons zelf de ruimte"

De chirirg had zelf graag de keuze willen hebben. "Nu heeft de overheid de keuze gemaakt, maar wij zijn als dokters en zorgverleners iedere dag bezig met het afwegen van voor- en nadelen van medicijnen of behandelingen. Wij zijn daar experts in, dus wij hadden dat heel goed zelf in kunnen schatten. Ik had het vaccin graag genomen. Geef ons zelf de ruimte, in plaats van dat het voor ons besloten wordt."

Door het beleid aan te passen, heeft de overheid veel onrust gecreëerd onder de bevolking. "We merken dat heel veel mensen er vraagtekens bij zetten en ongerust worden, niet altijd terecht zo vind ik." De oplossing om zo snel mogelijk weer te kunnen versoepelen? "Zo snel mogelijk iedereen een eerste prik", aldus Möllers. "Daarmee neem je zo'n druk weg uit het ziekenhuis."