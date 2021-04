Buitenschoolse opvangen mogen weer open: "Collega stond te dansen"

Het toegangsbeleid voor kinderen op de buitenschoolse opvang is op dit moment nog streng. Dat merken ze bij opvang It Mienskar in Akkrum. Medewerker Kikki Harsta: "Iedere dag mag toch ongeveer de helft niet komen." Daarom is ze ook blij met de verruiming. "Ik kwam van school met de kinderen en er stond een collega in de hal te dansen. De vlag kan uit", zegt een van de medewerkers.

Onbegrip bij kinderen

Er waren genoeg mensen om de opvang draaiende te houden, maar het begrip voor de situatie was er niet altijd. "School ging open, maar de buitenschoolse opvang nog niet. En dat snapten de kinderen vaak niet. Wij moesten de keuze maken tussen kinderen met ouders met een cruciaal beroep en kinderen met ouders zonder een cruciaal beroep. Leg dat maar eens uit aan kinderen."

De opvangen krijgen straks weer een protocol waar ze zich aan moesten houden. "Wij krijgen straks van het Rijk weer 'beslisbomen': wanneer mag een kind komen en wanneer niet. En natuurlijk moeten wij handen blijven wassen, ouders mogen niet binnen komen zonder mondkapje en het personeel probeert anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Wij hebben wel veel geleerd in de eerste lockdown."