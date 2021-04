Willen mensen zich nog laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin?

Een man bij de vaccinatielocatie in Leeuwarden vertelt dat het maken van een afspraak voor een prik zo geregeld was. "We hoorden vorige week dat we konden bellen. Ik belde en kreeg meteen bericht. En nu sta ik hier." Hij krijgt het Pfizer-vaccin, maar hij had eigenlijk geen voorkeur. "Ik heb mij daar niet zo druk om gemaakt. Het is wat paniek. Ik denk dat het allemaal wel meevalt."

Voor hem is het wel belangrijk dat hij gevaccineerd wordt, omdat hij weer snel 'naar normaal' wil. "Ik kan ook andere mensen daarmee helpen. Als iedereen is ingeënt, kunnen we weer doorgaan met ons leven."

"Begrijp nergens wat van"

"Ik doe het wel," zegt een vrouw bij de priklocatie. Waarom precies, kan ze niet verklaren. "Ik vind alles ongrijpbaar en begrijp nergens wat van." Ze is vooral in de war door alle tegengestelde meningen over het vaccin. "Ik doe het toch maar. Ik ben 73 en heb diabetes type 1. Dat noemen ze een risicogroep."

Een andere vrouw is blij dat ze haar eerste prik achter de rug heeft. "Het kon mij niet snel genoeg gaan." Ze komt uit Sexbierum en had pas over een week in Franeker terecht gekund voor het vaccin. "Daarom ga ik mooi hierheen." Ook zij kreeg het Pfizer-vaccin. Ze weer niet of ze bezwaar hebben zou tegen het vaccin van AstraZeneca. "Een op de zoveel bij wie het misgaat. En corona is honderd op de zoveel..."

100.000 vaccinaties

Niet iedereen lijkt dus afgeschrikt door de ophef omtrent het AstraZeneca-vaccin. Donderdag verwacht de GGD Fryslân de 100.000ste vaccinatie te zetten. De gezondheidsdienst heeft vijf vaccinatielocaties in Fryslân: Leeuwarden, Sneek, Drachten, Dokkum en Heerenveen. Dat worden er binnenkort meer. Daarnaast zijn er ook nog prikken gezet door huisartsen en ziekenhuizen.