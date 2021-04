Vandalisme bij het Vlechtmuseum in Noordwolde: ruiten ingegooid

Het museum zit midden in de coronacrisis niet te wachten op extra kosten door vandalisme. "Alsof het museum het in deze tijd nog niet moeilijk genoeg heeft", zegt directeur Iwan van Nieuwenhoven. "We zijn al maanden gesloten en er zijn dus geen inkomsten. Toch vond iemand het nodig om ons op te zadelen met uitgaven, want hij of zij gooide twee ramen van het museum kapot."

Binnen is er een grote plaats van het plafond geraakt en overal lag glas. De ruiten zijn intussen tijdelijk gedicht. Het glas met de speciale zonnefilterlaag zal moeten worden vervangen, de plaat moet opnieuw worden opgehangen.

'Puur vandalisme'

Van Nieuwenhoven denkt dat het puur vandalisme is en geen actie die specifiek tegen het museum is gericht. Ze hebben op sociale media een bericht gezet met de oproep aan mensen die wat gezien hebben om zich te melden. Dat bericht is intussen al meer dan honderd keer gedeeld. "De reacties zijn: verontwaardiging en 'wat zinloos'", zegt Van Nieuwenhoven. "En we hebben al wat directe berichten gekregen van mensen die zeggen: wij wonen in de buurt en hebben camera's hangen. We zullen kijken of we wat zien. Dus we zijn hoopvol."