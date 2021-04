Kogel door de kerk: Gerry Hamstra wordt technisch manager bij Ajax

Het nieuws hing al enige tijd in de lucht, maar de kogel is nu echt door de kerk. Gerry Hamstra wordt technisch manager bij Ajax, zo meldt de Amsterdamse voetbalclub op hun website. Eerder was er veel gedoe over de overstap van Hamstra, die voor onrust zou zorgen. Hamstra werkte vijf jaar lang in een soortgelijke functie bij SC Heerenveen en tekent tot 2024 in de hoofdstad.