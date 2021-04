Harlingen heeft de komende maanden twee sluisdeuren minder

Naast het onderhoud aan de sluisdeuren wordt de installatie gerepareerd die het slik weghaalt als de deuren in gebruik zijn, want die werkt niet meer goed. Als alles nagekeken is, kan de sluis weer twintig jaar mee. Volgens Boonstra is het onderhoud erg belangrijk: "We hebben hier wel te maken met zout water. Dat is voor deze deuren toch een agressieve omgeving. Het materiaal heeft daaronder te lijden. Wij gaan ervan uit dat deze deuren vijftig tot zeventig jaar mee kunnen, als alles eens in de twintig jaar maar goed wordt onderhouden."

Het werk aan de keersluis is waarschijnlijk begin juli klaar. De totale kosten worden geraamd op zo'n 800.000 euro.