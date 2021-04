HEA! Vijftig jaar in de stenen

Meer dan vijftig jaar zat Theo Rutter uit Buitenpost in de stenen. Duizenden kilometers straatwerk heeft Rutter al gelegd. Maar nu draagt hij de zaak over aan de jongere generatie. Maar de stratenmaker is nog aardig ongeschonden, en houdt daarom ook nog niet op. Rutter gaat verder als zzp'er met hier en daar nog eens een klusje. Want stilzitten, dat kan hij niet. "Dan zak je als een pudding in elkaar."