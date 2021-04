205 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân: 38. Daarna volgen Leeuwarden met 33 en Noardeast-Fryslân met 14.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren drie sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus, het gaat om inwoners van Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân. Er werden drie nieuwe ziekenhuisopnames in onze provincie gemeld, inwoners van Ameland, Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):