Stichting Friesland 1940-1945 laat herdenkingsraam maken voor Blokhuispoort Leeuwarden

In de Blokhuispoort in Leeuwarden wordt binnenkort een glazen raamtableau onthuld ter nagedachtenis aan de gevangen die er bevrijd werden. Het kunstwerk is betaald met een bijdrage van de Stichting Friesland 1940-1945, ooit opgericht om families van verzetsmensen financieel te helpen. De primaire taak is nu het steunen van evenementen en projecten die de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog levendig houden, al blijft de familiehulp ook bestaan.