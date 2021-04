Incident met Cristiano Ronaldo kost grensrechter Mario Diks EK voetbal

Het incident heeft voor Diks alleen dus wel een vervelend staartje gekregen. Hij gaat hierdoor niet naar het EK, terwijl dat wel in de lijn der verwachting lag. Het was alleen nog wachten op de definitieve bekendmaking van voetbalbond UEFA. "Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK", vertelt Diks. "Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is."

Samen met Hessel Steegstra uit Sneek is Diks een van de vaste assistenten van Makkelie. Ze hebben de afgelopen jaren al meerdere internationale wedstrijden in goede banen geleid, zoals de finale van de Europa League in 2020 en de halve finale van het WK voor clubteams begin dit jaar. "Ik had echt gehoopt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking de afgelopen jaren."