Test met Ellen ten Damme in De Harmonie: "Geen pauze, wel een drankje"

In de zaal is een soort arena-opstelling gemaakt, wat intimiteit en gezelligheid geeft, vertelt Frédéric Tonnon van De Harmonie. Zo weinig bezoekers kan financieel niet uit, maar daar gaat het nu ook niet om, volgens Tonnon. Het is een evenement om te zien hoe de theaters in coronatijd weer veilig open kunnen. Er is geen pauze in de voorstelling, maar de bezoekers kunnen van tevoren wel een drankje krijgen. Ze worden vervolgens naar hun plek geleid. Bezoekers moeten vooraf een coronatest hebben gedaan en ook kunnen tonen dat die negatief is.