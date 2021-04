Op dit moment 78 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Het AZNN update de ziekenhuiscijfers tweemaal per week. Afgelopen vrijdag lagen er nog 84 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen, waarvan 26 op een IC-bed. Een week geleden waren dat er 74, waarvan 23 op een intensive care-bed.

In Groningen lagen er dinsdag 74 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 31 op een IC-bed. In Drenthe zijn dat er 39, waarvan 14 op een IC-bed.