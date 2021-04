Nieuw boek over dagvlinders in Fryslân: een verhaal van winnaars en verliezers

Maar lang niet alle vlinders doen het goed. "Voor de meeste vlindersoorten - er worden zo'n 55 beschreven in ons boek - geldt helaas dat ze zijn achteruitgegaan. Voor sommige is dat dramatisch, die zijn zelfs compleet verdwenen", legt Sinnema uit. Daar zijn volgens hem meerdere verklaringen voor. "In het boek beschrijven wij die per soort, want dat is bij iedere soort anders."

Droogte

Toch zijn er wel algemene verklaringen te geven. "We noemden klimaatverandering al. Wat ook belangrijk is, is verdroging van het landschap en de planten waar vlinders op leven. Tot slot is er natuurlijk het probleem van de stikstofdepositie. Sommige soorten leven op heel specifieke planten, die vaak kwetsbaar zijn en in de verdrukking komen."

Al met al is het boek een enorme klus voor de vlinderwerkgroep, die sinds 1985 bestaat en zo'n honderd leden heeft. Het eerste exemplaar van het boek wordt dinsdag overhandigd aan de directeur van It Fryske Gea.