'Poes in de mand'-campagne uitgebreid met steun van de provincie

De BFVW startte in april een campagne, in samenwerking met natuurorganisaties, agrarische collectieven en de provincie Fryslân. Met filmpjes riepen ze kattenbezitters op om de katten in het weidevogelseizoen - tot en met juni - 's nachts binnen te houden. Doel is dat minder kuikentjes van weidevogels het slachtoffer worden van jagende katten.

Age de Jong van de bond zei vorig jaar na afloop van de campagne al dat die effect had gehad. Dat bevestigt voorzitter Frans Kloosterman van de BFVW. "We hebben een groot bereik. Veel mensen kennen de campagne", zegt hij. "En als je groot bereik hebt, dan luisteren mensen ook."

Bewustwording

Het effect van de campagne is echter lastig te meten in cijfers en Kloosterman kan niet zeggen of kattenbaasjes massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep. "Dat kunnen we heel lastig meten."

De bond is dit jaar van start gegaan met onderzoek op basis van DNA om te achterhalen van welke vogel een nest precies afkomstig is. Aan de hand daarvan kunnen de effecten duidelijker in beeld worden gebracht. "Het doel van deze campagne is nu eerst bewustwording."