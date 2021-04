Ramadan van start, maar door de avondklok moeten de gebeden thuis

Het belangrijkste gebed tijdens de Ramadan is het laatste, dat na 22.00 uur meestal in de Moskee wordt gehouden. Dan heeft iedereen thuis met het gezin eten en wil men bij elkaar komen. Maar door de avondklok komt dat laatste gebed te laat en moet dat thuis worden gedaan.

Er thuis wat moois van maken

Dat is jammer, maar geen ramp, vertelt Slimane Elhilmi. Hij is voorzitter van de Marrokaanse gemeenschap in Heerenveen en gaat zelf altijd naar de El Fath-Moskee. "Het enige gemis is dat je niet met z'n allen het gebed kunt verrichten. Maar dat kan ook gewoon thuis, met je vrouw of kinderen. Dat is even goed als in de Moskee, het is niet minder."

Toch mist ook Elhilmi de Moskee wel in deze tijd: "Ik doe het liever hier in de Moskee. Ik heb vertrouwen in mijn Imam, dat hij het goede aan ons toont. We volgen hem. Maar we maken er thuis wat moois van met mijn eigen gezin."