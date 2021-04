Dorpen Weststellingwerf nog voorzichtig met budgetten Dorpenfonds

Een grote beperking was in het afgelopen jaar wel de coronacrisis. Het Dorpenfonds kwam daardoor niet helemaal tot zijn recht, oom omdat bijeenkomsten van plaatselijke belangen geschrapt werden. Ook zijn sommige dorpen dus nog wat voorzichtig met de budgetten.

Plaatselijke belangen

"Voor de meesten is het wel even wennen", zegt dorpencoördinator Hallema. "Ze vragen ons of een plan goed is. Het is juist de bedoeling dat ze dat in onderling overleg in de dorpen bespreken en besluiten. We vertrouwen er op dat dorpen goed weten waaraan het besteed kan worden. Maar dat moet groeien."

De dorpen krijgen ook dit jaar weer een budget van tussen de 1.500 en 2.500 euro. Alleen Slijkenburg niet, maar dat dorp heeft ook niet een dorpsbelang. Volgens het college is dat aan de dorpsbewoners zelf.