Driezumer (21) krijgt werkstraf voor drie mishandelingen

Toen de man in de auto wegreed bij zijn vriendin, hield ze de deur vast en werd ze meegesleept. Ze viel en toen reed de man over haar pols heen. Een maand later kreeg het stel weer ruzie. Een vrouw die de boel wilde sussen, kreeg een stomp tegen zijn neus en de vriendin een duw. Naast de werkstraf moet de man 350 euro smartengeld betalen aan de vrouw die een stomp tegen haar neus kreeg.