CU Achtkarspelen wil zonneparken met Oeigoerse grondstoffen uitsluiten

De fractie ChristenUnie in Achtkarspelen wil weten of de gemeente zonnevelden gebruikt die mede geproduceerd zijn door Oeigoeren. Meerdere zonnepanelen in Nederland bestaan mogelijk uit grondstoffen die uit de Chinese regio Xinjiang komen, waar deze moslimminderheid leeft, zo deed een paar dagen geleden gebleken uit onderzoek van Het Financieele Dagblad. De markt van de productie van zonnepanelen is sterk verbonden met dwangarbeid van de Oeigoeren.