Theo Brouwer stopt bij Frysk Jeugd Orkest: "Dat was een geschikt moment

Binnen het orkest snappen de mensen het wel, zegt Brouwer. "Als je het uitlegt hebben mensen er ook begrip voor. In 1991 ben ik al een keer gastdirigent geweest. Het opstappen kan nu ook, want er is een team van docenten en twee jonge oud-leden die beide het conservatorium hebben afgemaakt en die graag aan de gang willen. Dit was een geschikt moment."

Het speelt ook mee dat er op dit moment geen concerten zijn vanwege de coronamaatregels. "Dus er staat wat minder druk op de ketel. Er valt niets te dirigeren op dit moment, alleen repetities.

Hoogtepunt

Brouwer denkt dat de winst bij het concours in Rotterdam in 2006 misschien wel het hoogtepunt was van zijn carrière als dirigent. "Het winnen van het concours in De Doelen, waar het hele land bij was, dat was echt een succes. Met vier orkesten die meenden dat zij het wel van ons konden winnen, terwijl wij uiteindelijk met een beker en een cheque over de Afsluitdijk terug naar Fryslân reden."

Maar het waren allemaal hoogtepunten aan elkaar vast, vindt de dirigent eigenlijk. "We zijn bijvoorbeeld ook in Barcelona bij het paleis van de Catalaanse muziek geweest. Op al die momenten kijk ik met veel plezier terug.