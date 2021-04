Ype Smid: "Van den Belt is bang voor mij"

"Van den Belt zei dat ie niet alles tegen me durft te zeggen. Dat hij bang voor me is. Althans, zo kwam het op me over." Erevoorzitter Ype Smid spreekt zich voor het eerst sinds de Cambuurcrisis uit over de situatie in de Sportcast. We spreken Ype Smid over zijn relatie met financieel directeur Gerald van de Belt, over het komende kampioenschap en over de woorden van trainer Henk de Jong: "Die hebben me niet onberoerd gelaten."