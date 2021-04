Ruurd Wiersmahûs Burdaard wordt opgeknapt, te beginnen met het schilderwerk buiten

De schilderende melkvaarder Ruurd Wiersma woonde tot zijn dood in 1980 in het huisje in Burdaard. Hij maakte naïeve schilderkunst. In zijn woonkamer beschilderde hij alles wat los en vast zat. Aan de muur is een groot panoramawerk te zien met de vier seizoenen. Zelfs het plafond en de meubels beschilderde hij.