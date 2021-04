Fries muziekonderwijs moet impuls krijgen met subsidie en schoolprogramma

Veel partners, zoals scholen, kunstcentra, opleiders en politici, hebben toegezegd het programma Us liet mei in ferhaal mogelijk te maken.

Meispelen

"We kunnen hiermee een mooi stimuleringsprogramma optuigen, nu kunnen we echt iets gemeenschappelijks organiseren," zegt Thijs Oud van Keunstwurk. "Het is een impuls voor de muzieklessen, maar ook een jaarthema met meertaligheid: Us liet mei in ferhaal. En wij willen graag dat iedereen gaat optreden, dat scholen laten horen wat de kinderen kunnen. En dat moet gebeuren in 2022 met de zogeheten Meispelen. Eigenlijk zouden de Meispelen vorig jaar al, maar dat moesten we uitstellen."

Het muziekonderwijs kan de steun goed gebruiken, zegt Oud. "De afgelopen jaren hebben we wel wat klappen gehad met het muziekonderwijs na schooltijd. Ook de muziekscholen en -verenigingen hebben het lastig. Dan is het mooi dat je het onderwijs kunt steunen op de scholen zelf."