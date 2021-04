Hoger onderwijs lijkt toch open te gaan, vreugde bij Campus Fryslân

Engelien Reitsma van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân is "superblij" met de heropening van het universiteitsgebouw in het voormalige beursgebouw aan de Wirdumerdijk in het centrum van Leeuwarden.

"Het is goed voor het welzijn dat de studenten van hun kamers af komen en weer samen gaan studeren. Sommigen redden zich heel aardig met online-onderwijs, maar anderen hebben het er moeilijk mee, met name internationale studenten."

De coronamaatregelen bestaan grotendeels uit de alom bekende dingen: verplichte looprichtingen, anderhalve meter afstand houden, handen handen wassen en bij klachten een sneltest doen. Bij Campus Fryslân hebben ze met de meeste maatregelen al eerder ervaring opgedaan. Wat de sneltesten betreft worden de laatste puntjes momenteel op de i gezet. Daar kan Reitsma nu nog niets over zeggen. "Daar zijn we nog met bezig."

Het gebouw mag niet te vol zijn. Er mogen maximaal 270 mensen tegelijk verblijven. Leerlingen van de bovenbouw van het vwo maken ook gebruik van het gebouw. Qua studenten zijn het met name de bachelorstudenten die op het gebouw zijn aangewezen. De masterstudenten zijn aan het afstuderen. Zij hoeven geen colleges meer te volgen en hoeven dus niet naar het universiteitsgebouw te komen.