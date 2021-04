Dennis Visser verliest plaats in nationale shorttrackselectie

Het is voor Visser een flinke domper, maar de Lemster wil er niet al te veel over kwijt. Hij zal nog met de KNSB om tafel om zo toch een oplossing te vinden om door te kunnen. Wel laat Visser weten dat hij er erg val baalt dat hij niet opgenomen is in de selectie. Visser beleefde grote successen op de achtervolging. Zo werd er op de relay in 2016 en 2018 Europees kampioen. Het grootste succes haalde hij in 2017, toen hij in eigen land kampioen werd met de Nederlandse ploeg.

Door een blessure was het afgelopen shorttrackseizoen er een om snel te vergeten voor Visser. Hij had echter nog altijd hoop op een plaats in de selectie voor de Olympische Spelen voor volgend jaar. Daar lijkt alleen nu een streep doorheen te kunnen.

Friezen

Zeven van de zeventien leden in de nationale selectie zijn Fries en behouden in het olympisch seizoen wol gewoon hun plek. Het gaat dan om Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Sven Roes, Suzanne Schulting en Rianne de Vries.