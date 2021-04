Omrop Fryslân twee keer genomineerd voor NL Award-vakprijzen

Omrop Fryslân is dit jaar twee keer genomineerd voor een NL Award. Dat zijn de jaarlijkse vakprijzen voor de beste producties van de regionale omroepen. De Omrop is genomineerd in de categorie 'beste audioproductie' met het project Duizend Dagen over de duizend dagen kerkasiel van een Syrisch-Orthodoxe familie in Rottevalle. De andere nominatie, in de categorie 'documentaire' is voor De Berchrede fan it flakke lân over hoe het leven eruit kan zien na het coronatijdperk.