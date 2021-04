Promoveert Cambuur op zaterdag naar de eredivisie? De scenario's op een rijtje

Bij winst van Cambuur moet Almere City winnen om de promotie voor te komen. Dat is dan wel alleen een theoretische kans, want Almere kan dan alleen nog op hetzelfde puntenaantal als Cambuur komen. Het doelsaldo van Cambuur is echter zo goed, dat er korfbaluitslagen neer moeten worden gezet om Cambuur nog in te halen.

Als Cambuur gelijkspeelt, dan moeten we weer opnieuw kijken naar de resultaten van NAC en Almere. Als NAC op vrijdagavond wint van Roda is de promotie van Cambuur deze week nog onzeker. Bij een Breda's verlies of gelijkspel, is NAC uitgespeeld. Dan zien we naar de zaterdag. Als Almere City verliest van Go Ahead Eagles, promoveren de Leeuwarders. Bij een Almeers punt of overwinning, kan Cambuur zaterdag nog niet promoveren.