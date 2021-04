Bemanning Wylde Swan kan zwavel vulkaanuitbarsting Saint Vincent ruiken

Het lijkt wel modder op het dek van de Wylde Swan. Het Friese tallship is onderweg naar Sint Maarten en zeilt in het Caribisch gebied. Nadat de vulkaan La Souffière op het eiland Saint Vincent eerder was uitgebarsten, werd de bemanning wakker met een laag as op het schip. Een paar uur geleden was er een nieuwe eruptie. Kapitein Marco van der Werf:

"We liggen op 30 mijl afstand van de vulkaan en kunnen de zwavel hier ruiken. De vulkaan is drie uur geleden voor de tweede keer uitgebarsten. Deze keer is het heviger met veel as. Er loopt een lavastroom door de dorpjes. De as daalt neer als modderregen en dat is spectaculair, vinden de leerlingen aan boord ook. De laatste uitbarsting dateert van de jaren '70 en daarvoor was het ongeveer honderd jaar geleden."